Já consciente, sambista Jorge Aragão tem previsão de alta nos próximos dias

A assessoria do cantor Jorge Aragão atualizou o estado de saúde do artista na manhã desta segunda-feira, 19. Em quatro estável, o sambista está internado após contrair o novo coronavírus e a previsão é de alta nos próximos dias. Pertencente ao grupo de risco para doença, o cantor está recebendo tratamento em um hospital particular do Rio de Janeiro, cidade onde nasceu.

"A assessoria do cantor e compositor Jorge Aragão confirma que ele deu entrada no hospital no dia 13 de outubro, sendo diagnosticado com pneumonia viral Covid-19", informou a equipe em nota. A informação de que Jorge estaria internado pela doença viralizou no último domingo, 18.

"Ele apresenta um quatro estável, boa resposta ao tratamento clínico e segue consciente, com previsão de alta nos próximos dias", disse a assessoria. "Jorge agradece o carinho de todos e em breve estará apto para cumprir a agenda de shows".

De acordo com fontes próximas a família de Aragão, o cantor chegou ao hospital com cerca de 50% de comprometimento nos pulmões, mas tem reagido bem ao tratamento. Aragão tem um histórico de internações e cirurgias por problemas cardíacos. O cantor chegou a participar de lives durante a quarentena.