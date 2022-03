Já jogou beach tennis? Salvador tem arena de rua para a prática do esporte em Itapuã

Vamos para o play? É assim que os adeptos do beach tennis convidam para uma partida. E o que não faltou foram sets na tarde de ontem (17). A arena Itapuã Beach Tennis garantiu aos apaixonados pelo esporte um combo de diversão e aprendizado com a realização da Clínica Beach Tennis comandada por uma atleta multicampeã na modalidade.

O projeto é uma iniciativa da arena Itapuã Beach Tennis, única arena de rua existente na capital baiana, que sedia a escola de tênis de areia, Hélio Beach Tennis, para promover e dar mais visibilidade ao esporte em Salvador. Para isso, os administradores do local convocaram uma convidada de honra: a atleta de destaque na modalidade, Joana Cortez.

A tenista integra a Seleção Brasileira de Beach Tennis, é ex-atleta olímpica de tênis e comentarista do SporTV. Ela possui mais de 70 títulos nacionais e internacionais e é, atualmente, a décima colocada no ranking ITF (International Tennis Federation), já tendo figurado, inclusive, na primeira posição.

"É minha primeira vez nessa arena e eu acho bem legal fazer arenas fora da praia, porque dá para explorar o período da noite e um lugar mais fechado. Para desenvolver a modalidade é super importante. Estar aqui nesse lugar pioneiro é muito bom e acho que todos os dias vão ser legais por eu poder interagir com as pessoas e trazer um pouco mais do meu conhecimento na modalidade", destaca a tenista.

Aposentada das quadras, Joana se dedica à modalidade de areia desde 2008. Ela também passou a dar aulas para crianças e adolescentes na escola que fundou, a Metta Beach Tennis. Durante o projeto, ela dará aulas e palestras para os praticantes inscritos na Clínica Beach Tennis. Para ela, é uma honra poder transmitir um pouco da sua experiência no esporte.

“Eu tento sempre tento conciliar esses eventos com o tempo para desenvolver a modalidade. É uma honra poder repassar um esporte em um formato mais dinâmico, democrático, que qualquer pessoa pode jogar, em qualquer idade. Não é um esporte difícil e isso me atrai muito”, conta Joana.

Priscila Carvalho jogando durante a Clínica Beach Tennis (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Priscila Carvalho, 37, descobriu o beach tennis durante uma viagem. Da janela do quarto do hotel que estava hospedada, viu um grupo praticando o esporte e se encantou. Ela jogou tênis e outras modalidades com raquete, mas há 12 anos, o tênis de areia se tornou um vício, tanto que, para ela, a aula com Joana poderia ter durado muito mais.

“Comecei a jogar efetivamente, participando de competições, há um ano. A gente até fala que os finais de semana deixaram de ser só de comida e bebida para ser também do beach tennis, ele é agregador, de família e de muitos amigos. Joana é uma jogadora que sempre me inspirou muito e ela me deu dicas que são incríveis, mas é muito rápido, eu fiquei com gostinho de quero mais”, conta Priscila.

Natália Fernadez jogando durante Clínica Beach Tennis (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Natpalia Fernandez, 48, também participou da Clínica. Depois de 23 anos sem jogar tênis, ela resolveu voltar, mas desta vez escolheu o beach tennis. Assim como Priscila, o esporte se tornou um vício desde a primeira vez que ela pegou na raquete, por isso decidiu participar da clínica.

“Hoje esse esporte é a minha vida. A experiência com Joana foi maravilhosa. Ela treinou a base de tudo, desde de como a gente toca na raquete até a execução de cada movimento, ela é realmente incrível", diz Natália.

A Itapuã Beach Tennis, é a única arena de rua existente na capital baiana. Ela foi inaugurada há cerca de um mês, com um investimento no segmento de esporte, integrando o projeto de revitalização do bairro. O diretor do espaço, Hélio Campos, explica que a vontade de investir na arena surgiu justamente pela falta de um local como este em Salvador.

Para ele, poder contribuir para a consolidação do esporte na cidade é um trabalho que ele faz se divertindo. “Para mim é uma honra muito grande, e o bom de estar aqui é que na verdade, eu não considero um trabalho, é uma diversão. É claro que dá trabalho organizar, mas toda aula que eu dou é com muita diversão e gratidão por poder contribuir com o esporte em Salvador”, ressalta Hélio.

O evento terá um segundo dia hoje (18), com mais turmas e outra palestra comandada por Joana Cortez. A programação inicia às 9h e segue até às 11h, no espaço da Arena Itapuã Beach Tennis.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo