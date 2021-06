Jabuti de Luiz Caldas fica preso em duto e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Uma jabota - jabuti fêmea - foi resgatada presa em um duto de escoamento de água em Salvador na noite do domingo (27). Batizada de Cleópatra, ela é animal de estimação do cantor Luiz Caldas, que chamou o Corpo de Bombeiros para ajudar a resolver a situação.

"Aconteceu uma coisa muito desagradável com um dos meus animais de estimação, uma jabuti que se chama Cleópatra, tá comigo há muitos anos. Ela ficou presa em uma vala e não tive como tirá-la de forma nenhuma, tentei de várias maneiras. Até que lembrei e liguei pro Corpo de Bombeiros. Vieram muito rápido, foram muito cuidadosos no resgate, conseguiram liberar meu animal", diz Caldas, em vídeo agradecendo a ajuda.

Bombeiros do 3º GBM/Iguatemi foram trabalhar no resgate. Para retirar o animal, eles precisaram fazer uma espécie de acesso. "Tivemos que quebrar todo o concreto com bastante cuidado para não machucar o animal, principalmente o casco que é a principal proteção dele", explica o subtenente BM Fabio Nascimento de Souza. Depois, o animal foi avaliado e devolvido ao tutor.

(Foto: Subtenente BM Fabio Nascimento de Souza/Corpo de Bombeiros/Divulgação)