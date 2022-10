Jacaré celebra momento individual em meio à má fase do Bahia: 'Dei conta do recado'

O Bahia atravessa momento de cobranças na Série B do Brasileirão. Mas, pelo menos um jogador do elenco, a fase pode ser considerada boa. Mesmo com os tropeços do tricolor, o atacante Vitor Jacaré tem conseguido ajudar a equipe.

Consolidado no time titular, o jogador de 22 anos foi o autor do gol no empate contra o Novorizontino. Na derrota para a Chapecoense, ele deu uma assistência. Em 35 partidas pelo Esquadrão, foram cinco tentos e três passes para os companheiros marcarem. Entrevistado nesta quinta-feira (6), no CT Evaristo de Macedo, Jacaré celebrou o feito.

"Sou feliz de estar fazendo parte desse grande clube. Cheguei aqui e estou dando conta do recado, fazendo o que sei fazer, que é jogar futebol. Os números são bons, mas eu fico ainda mais feliz pelo desempenho da equipe, estamos no G4 desde o início e tenho certeza que vamos ser os únicos a permanecer no G4 até o final", disse ele.

Apesar de comemorar o rendimento individual, Jacaré lamentou a sequência de cinco jogos do Bahia sem vencer no Brasileirão. Segundo ele, o elenco está empenhado em mudar a situação para garantir o acesso o quanto antes. Com 53 pontos, o Esquadrão é o terceiro colocado da Série B.

"Não foi o suficiente, fico triste. Ficaria feliz se o gol e assistência tivesse contribuído para o triunfo. Mas já passou, temos que manter o foco para a próxima partida contra o Brusque para fazer um grande jogo e dar alegrias ao torcedor", completou.

Na conversa, o atacante do Bahia foi questionado sobre as cobranças que o elenco recebeu durante o desembarque em Salvador. A delegação foi recebida com protesto por torcedores. Jacaré classifica o manifesto como normal e reforça que o elenco está unido para conseguir o acesso.

"Foi uma cobrança normal. O time não está em um momento bom, eles tem que cobrar mesmo, mas sem violência, como foi a conversa. Faz parte do futebol. Temos que nos acostumar com isso. A gente também se cobra e vamos mais unidos em busca do objetivo", analisou.