Jacaré-de-papo-amarelo é encontrado morto na Lagoa Grande em Feira de Santana

Um Jacaré-de-papo-amarelo foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira (19), na Lagoa Grande, no bairro Rocinha, na cidade de Feira de Santana.



De acordo com o chefe do departamento de educação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semman), João Dias, o animal era um filhote de aproximadamente meio metro. As informações são do Acorda Cidade.



"Recebemos a denúncia de que havia um jacaré morto, viemos aqui mais cedo, olhamos a lagoa e conversamos com moradores, que disseram que realmente havia morrido um jacaré, mas ninguém tinha visto o animal morto. Agora à tarde recebemos a ligação de uma moradora que nos contou onde o jacaré estava e confirmamos”, disse João Dias ao Acorda Cidade.



De acordo com o gestor não havia sinais de agressão no corpo do animal, o que em primeiro momento descarta a possibilidade de caça ilegal. Segundo João, a análise para descobrir a causa da morte do animal não será feita porque o Laboratório Central da Bahia está trabalhando apenas com casos de covid.



O gestor também comentou a morte de uma grande quantidade de peixes na lagoa, registrada neste mês de abril. Segundo João Dias, a morte das tilápias teria relação com as chuvas recentes na cidade, que teriam mudado os parâmetros da água. Ele descartou qualquer relação entre as mortes dos peixes e a do Jacaré-de-papo-amarelo.