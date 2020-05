Jacaré, do É o Tchan, vira dono de casa e vive vida pacata no Canadá

Um dos ícones do É o Tchan, Edson Cardoso, conhecido como Jacaré vive uma vida bem diferente do agito dos anos 90 - quando atingiu a fama como dançarino da banda. Em entrevista, ele contou que vive uma vida pacata no Canadá, mas fez questão de ressaltar a importância do grupo liderado por 'Cumpadi' Washingson e Beto Jamaica em sua vida.

"Me tornei um profissional e me descobri artista dentro do É o Tchan. Foi através do meu trabalho dentro do grupo que recebi o convite para ir para a TV (ele atuou em A Turma do Didi), no qual abracei a oportunidade e me profissionalizei como ator", contou em entrevista ao site Gshow.

Ele diz ainda ser reconhecido por seu trabalho no grupo. "Fico sempre muito feliz quando as pessoas me contam o quanto se divertiram e curtiram o som do grupo. Fico super-honrado quando encontro dançarinos e bailarinos que relatam nos ter como inspiração. Sinto muita gratidão por ter feito parte dessa história", frisou.

Jacaré mudou-se para Vancouver, no Canadá, há cerca de quatro anos. Ele não foi sozinho: levou a esposa, Gabriela Mesquita, e os filhos Rafael (7 anos) e Beatriz (5 anos). Ele disse que já teve vários trabalhos naquele país, mas também passou a levar uma vida mais pacata.

"Minha vida atual está ótima, sou marido, pai e dono de casa. Minha família não foge dos padrões tradicionais, as crianças têm muita energia, parece que nunca acaba", disse, aos risos. "Minha esposa sempre atenciosa como mãe, mulher, profissional e dona de casa. Somos uma família feliz, mas, claro, com defeitos, altos e baixos, mas sempre nos esforçando para fazer o nosso melhor", elogiou.