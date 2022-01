Jacaré ferido e com pernas amputadas é resgatado de lagoa em Feira de Santana

Um jacaré com as pernas amputadas foi resgatado na segunda-feira (10) na Lagoa Grande, em Feira de Santana, por uma equipe do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (2º GBM/Feira).

O animal também estava com o torso ferido no momento em que foi resgatado. Os bombeiros tiveram apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Feira.

Após o resgate, o Inema foi acionado para identificação do jacaré. O animal foi encaminhado para a clínica de tratamento do Inema na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), em Cruz das Almas, onde será avaliado e tratado pelos profissionais.

A orientação dos bombeiros é para que quem encontrar um animal como jacaré ferido ou fora do habitat natural entre em contato pelo 193. A equipe de bombeiros tem treinamento em técnicas específicas para casos do tipo. A corporação lembra ainda que é crime maltratar animais.