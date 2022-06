Jacaré pede Bahia agressivo para voltar a vencer fora de casa

A fase do Bahia na Série B é boa, mas o tricolor sabe que precisa pontuar fora de casa para seguir na briga pelo acesso à primeira divisão. Neste sábado (11), o Esquadrão vai ter a chance de dar a volta por cima.

No estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, o time baiano encara o Operário-PR, às 18h30, pela 12ª rodada do Brasileirão. Autor do gol que deu o triunfo ao Bahia por 1x0 sobre o Sport, o atacante Vitor Jacaré diz que o Esquadrão precisa ser mais agressivo se quiser voltar com os três pontos.

"Tipo de postura, o Guto já falou pra gente, pra jogar fora de casa como tem jogado dentro de casa. Acho que tem que manter mais a posse de bola, atacar mais para sair com a vitória fora de casa", disse.

A tendência é de que Jacaré inicie o jogo contra o Operário no banco de reservas. O trio formado por Rodallega, Rildo e Davó será mantido. Mesmo assim, o camisa 29 garante que está pronto para ajudar o Bahia em qualquer cenário. Foi entrando no segundo tempo que ele marcou os três gols que tem com a camisa tricolor.

"Nosso grupo está preparado para diversas situações, tanto quem joga, quem fica no banco. Tem os meninos, o Gregory, o Everton, que entraram bem também. Isso que importa, fazer parte de um elenco forte", garantiu.