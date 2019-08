Jacuipense viaja para Manaus com três desfalques

Centro e quarenta e uma vezes Riachão do Jacuípe. Nesta quinta-feira (1) o município baiano comemora aniversários e certamente está enviando forças para o time do Jacuipense, que embarcou para o Amazonas, onde enfrenta o Manaus em busca de uma vaga na final da Série D.

Antes do embarque, a equipe do técnico Jonilson Veloso ainda fez uma última sessão de treinamentos no Pituaçu. Mais uma vez, o Jacupa tem baixas antes de entrar em campo: suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Vitor está fora do jogo no próximo domingo (4) às 18h.

Outro desfalque para o treinador do Leão do Sisal é o volante Daniel, que foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela cotovelada que desferiu contra Raimundinho, jogador do Central-PE, e pegou quatro jogos de suspensão.

Por fim, o meia Danilo Rios não vai pro jogo mais uma vez. O camisa 10 sofreu uma fissura no pé esquerdo e não deve mais entrar em campo na competição.

O time titular de Veloso foi escalado com: Jordan, Paulinho Teles, Matheus, Railon e Caique; Uelliton, Thiago, Borges (Popó) e Eudair; Jhulliam e Marcelo Nicacio.

De olho na vaga

O primeiro jogo entre Jacuipense e Manaus, no estádio Eliel Martins, acabou empatado em 1x1. Com isso, a decisão de uma vaga na final ficou para a Arena Amazônia.

Ciente de que um novo empate leva a decisão para os pênaltis, Jonilson Veloso colocou seus jogadores para cobrar penalidades máximas após o treino coletivo.

Caso avance, o Jacuipense se torna o segundo time do interior da Bahia a chegar a uma final de Campeonato Brasileiro. O primeiro foi o Flu de Feira, finalista da Série c de 1992.