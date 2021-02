Jaguarari registra o quarto tremor de terra ocorrido na Bahia em janeiro

Um tremor de terra de magnitude estimada de 2.6 mR foi registrado na Bahia, com epicentro em Jaguarari, no Centro-Norte do estado, às 12h24 do último domingo (31). De acordo com o Laboratório Sismológico da UFRN (Labsis), que opera as estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) na região Nordeste, as instituições não receberam relatos de que a população local tenha sentido ou ouvido o tremor.

Esse foi o 4º tremor de terra registrado no estado no mês de janeiro, segundo o Labsis. Na última quinta-feira (28), um evento de magnitude 2.4 mR foi registrado em Monte Santo às 10h17.

Dois tremores foram detectados em Jacobina nos dias 26 e 25 de janeiro. Com magnitude 2.6 mR, o primeiro ocorreu às 6h07 e foi ouvido por moradores da região, de acordo com o Labsis. No dia 26, o evento teve magnitude de 1.6 mR e ocorreu às 7h46.

Provocado por atividade em pedreira, um outro evento de magnitude 2.4 mR foi registrado na Bahia na cidade de Nordestina, às 16h26 do dia 11 do último mês.

O Labsis segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica da região Nordeste do país.