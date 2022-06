Jair Bolsonaro confessa que teme ser preso caso não seja reeleito

Jair Bolsonaro (PL) confessou temor de ser preso caso não vença a disputa pela sua reeleição neste ano. Ao deixar uma churrascaria em Orlando, nos EUA, o presidente disse a apoiadores que se preocupa com destino semelhante ao da ex-presidente da Bolívia, Jeanine Añez.

"A turma dela perdeu [as eleições], voltou a turma do Evo Morales [ex-presidente, deposto por golpe]. O que aconteceu um ano atrás? Ela foi presa preventivamente. E agora foram confirmados 10 anos de cadeia para ela. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém faz alguma correlação com Alexandre de Moraes e os inquéritos por atos antidemocráticos? Ou seja, é uma ameaça para mim quando deixar o governo?", disse Bolsonaro.

O presidente faz referência à prisão de Jeanine Añez. A ex-presidente foi condenada a 10 anos de prisão por ter tramado um golpe contra Evo Morales, em 2019. Também foram condenadas duas autoridades foragidas: William Kalimán (ex-comandante das Forças Armadas) e Yuri Calderón (ex-chefe de polícia).

Em tempo, Bolsonaro usou sua viagem aos EUA para outros fins, além da participação na Cúpula das Américas. Fez uma 'motociata' com apoiadores e chegou a pedir ao presidente estadunidense Joe Biden ações contra Lula (PT).

No Supremo Tribunal Federal corre o inquérito das fake news, cuja relatoria é de Alexandre de Moraes. O ministro já determinou decisões contrárias a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. É o caso de Daniel Silveira e Roberto Jefferson.