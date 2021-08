Jair Renan, filho '04' de Bolsonaro, e mãe se mudam para mansão de R$ 3,2 milhões

Jair Renan Bolsonaro, filho '04' de Jair Bolsonaro, e sua mãe, a advogada Ana Cristina Valle, se mudaram para Brasília. A casa escolhida para ser a moradia dos dois é uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões.

Para viabilizar sua estada na capital federal, ela arranjou um emprego no gabinete da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF). O salário dela na pasta será de R$ 8,1 mil, quase o mesmo valor do aluguel: R$ 8 mil.

A casa tem dois andares, com piscina e área de lazer, no Lago Sul, o bairro onde mora a classe mais abastada da capital. “Demorou para vocês descobrirem e aparecerem. Já tem um mês que mudei”, disse à Veja a ex-mulher do presidente.

Ana explicou que a casa é paga graças aos imóveis que ela possui no Rio de Janeiro. “A casa está detonada. Fiz o trato com o locador de fazer pequenas melhorias, por isso o aluguel foi baixo”, explica.

Corretores consultados por Veja informam que o aluguel de um imóvel similar na região custa em torno de 14.000 reais.

Trecho da descrição do imóvel no anúncio da imobiliária diz: “Quatro suítes, com fino acabamento e todas com closet. Escada em mármore. Suíte master ampla com cerca de 100 m², abre para grande terraço com potencial para jardim, espaço fitness, solarium e outros. Closet amplo na suíte master, com excelentes armários planejados. Banheiro da suíte master com acabamento também elegante e de tamanho avantajado proporcionando conforto e espaço luxuoso. Duas suítes amplas localizadas na parte anterior da casa com amplas varandas que possibilitam vista parcial do Lago”.

A casa foi alugada de um homem que comprou o imóvel por R$ 2,9 milhões (cerca de R$ 300 mil abaixo do valor avaliado da residência), em 31 de maio, dias antes da mudança de Jair Renan e Ana Cristina.