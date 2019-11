‘Jamais fomos inimigos’, diz Faustão sobre Gugu

A morte do apresentador da Rede Record Gugu Liberato foi motivo de comentários do também apresentador da Rede Globo, Fausto Silva. Durante a edição do programa Domingão do Faustão deste domingo (24) Faustão enalteceu as qualidades do colega, disse que Gugu era um exemplo de profissional.

“Fomos adversário, mas jamais fomos inimigos, muito pelo contrário”, afirmou.

Gugu sofreu um acidente na casa dele, em Orlando, nos Estados Unidos, na quarta-feira (20). O apresentador caiu de uma altura de 4 metros quando trocava o filtro de um aparelho de ar-condicionado e bateu com a cabeça. Ele ficou internado dois dias até que na noite de sexta (22) a morte foi confirmada pela família.

A esposa do apresentador, Rose Miriam, falou pela primeira vez sobre a morte do marido durante entrevista para o Domingo Show, da Record. Ela estava em casa quando tudo aconteceu.

O portal O Dia reproduziu alguns trechos da entrevista de Miriam. “Só consigo lembrar da hora do barulho. Ele subiu ao sótão e de uma hora para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no chão”. A esposa foi a primeira a vê-lo no chão.

Os três filhos do apresentador, João Augusto, 18 anos, e as gêmeas, Marina e Sofia, de 15, também estavam em casa no momento do acidente.

A família de Gugu respeitou o desejo do apresentador e autorizou a doação dos órgãos. O corpo do artista será trazido para o Brasil na próxima semana. A expectativa é de que ele chegue na quinta–feira (28).