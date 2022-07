Jão tem carro perseguido por fãs: 'Medo de sofrer um acidente'

O cantor Jão usou as redes sociais na madruga desta segunda (25) para desabafar sobre um susto que sofreu após um show.

O artista teve seu carro perseguido por cerca de 30 minutos na volta de um show em Jundaí, interior de São Paulo.

"Na metade do caminho, notamos que havia um outro carro há muito tempo próximo do nosso. Seguindo a gente. Estava bem grudado. Eles achavam a gente o tempo inteiro. Estava com medo de sofrer um acidente", detalhou o cantor.

De acordo com o relato, aparentemente as pessoas estavam tirando fotos devido aos flashes.

"Não sei quem estava lá, qual era a intenção de quem estava ali. […] A gente fingiu que ia encostar o carro para tirar a dúvida e eles pararam na nossa traseira. A gente correu muito e tentamos achar um desvio para chegar em casa”, contou.

Susto

O artista disse que ficou preocupado com o que poderia acontecer, já que foi necessário fazer manobras arriscadas para despistarem o outro carro, já que estavam indo para a casa do cantor.

"Eu nem deveria estar pedindo isso, porque é uma coisa óbvia. Não façam isso, por favor. Foi perigoso para mim, para a minha equipe, para meus amigos. Para vocês do outro carro", alertou.