Jean tem nome publicado no BID e pode estrear no Vitória no Ba-Vi

Quase duas semanas após ser contratado pelo Vitória, o volante Jean teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (5) e só depende do técnico Geninho para estrear pelo Leão. O reforço chega em boa hora, já que no sábado (8) tem Ba-Vi pela Copa do Nordeste. O clássico começa às 18h, na Fonte Nova.

Jean tem treinado normalmente com o time principal rubro-negro. Ele está emprestado pelo Corinthians até dezembro. Nas últimas duas temporadas, defendeu o Botafogo.

Registro no BID atestando que Jean está regularizado (Foto: Reprodução/CBF)

O jogador entra de vez na disputa por uma vaga no meio-campo. Por enquanto, o setor é ocupado por Guilherme Rend, Fernando Neto e Gérson Magrão - trio escolhido por Geninho nos dois primeiros jogos da Copa do Nordeste, os empates contra Fortaleza (0x0) e Sport (1x1). Rend é o autor do único gol do time principal do Leão até o momento.

Jean foi a última das dez contratações do rubro-negro neste começo de temporada, sem contar os reforços da equipe de aspirantes. O rubro-negro também tem dois jogadores de pré-contrato assinado para a disputa da Série B, ambos zagueiros: um é o velho conhecido Everton Sena, que defendeu o clube no ano passado. O outro é Rayan, campeão da competição em 2019 pelo Bragantino.