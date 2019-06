Jean Wyllys diz que filho de Bolsonaro é 'bicha travada num armário'

O ex-deputado federal Jean Wyllys não teve papas na língua ao se referir aos "Bolsonaros" em seu Twitter. O baiano disse que um dos filhos do presidente é "uma bicha travada dentro do armário".

De acordo com Jean, esse suposto filho gay de Jair Bolsonaro teve "todas as chances e meios de enfrentar a homofobia do pai" e ser uma "bicha orgulhosa, inteligente, ativista, honrada e disposta a lutar por justiça social" que nem ele.

"O filho do presidente teve todas as chances e meios de enfrentar a homofobia do pai e ser uma bicha como eu sou - orgulhosa de mim, inteligente, ativista e honrada, disposta a lutar por justiça social - mas optou por ser essa vergonhosa fábrica de fake news homofóbicas", tuitou.

"Se essa bicha travada num armário vivesse sua homossexualidade com vergonha mas sem fazer danos à reputação de ninguém em função desta, eu jamais iria me referir à sua orientação sexual vivida com culpa e medo. Deixaria ela lá em seu armário, destruindo-se por dentro", completou.

Apesar de não ter dito a qual dos quatro filhos do presidente ele estava se referindo, Jean retuitou uma reportagem que mencionava que as "indiretas" eram direcionados a Carlos Bolsonaro, o "Carluxo".

Foto: Reprodução

Jean argumentou que esse filho seria uma "fábrica de fake news homofóbicas" e que isso gera violência contra os homossexuais "fora do armário".

"Aliás, quero deixar claro que só estou me referindo à homossexualidade enrustida do filho homofóbico, burro e mau do presidente porque esta vem sendo o motor horrores perpetrados por ele contra mim e outras pessoas honradas na internet", pontuou.