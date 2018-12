Jeep Gladiator, nova picape baseada no Wrangler, é revelada

Atualmente a Jeep é a marca de maior destaque no portfólio da Fiat Chrysler Automobiles. Especialista em utilitários esportivos, a empresa irá ampliar sua linha de produtos oferecendo uma picape derivada do Wrangler. Batizado de Gladiator, o veículo já era esperado desde 2016, quando a empresa apresentou o conceito Crew Chief 715 - que inclusive foi avaliado pelo AUTOS nos Estados Unidos. A picape tem como base a versão de cinco lugares do Wrangler, a Unlimited, mas utiliza eixos maiores, suspensão com braços mais longos, além de alterações nos sistemas de freios e rodas para suportar mais carga (725 kg) e reboque (3.470 kg). De acordo com a Jeep, inicialmente o modelo será equipado com motor 3.6 V6 de 289 cv de potência e 35,9 kgfm de torque e câmbio manual de seis marchas ou automática de oito. Para 2020, a picape ganhará um 3.0 V6 turbodiesel de 263 cv e 61,1 kgfm de torque. Neste caso, a transmissão será sempre a automática de oito marchas. No total, o Gladiator terá versões: Sport, Sport S, Overland e Rubicon. Cada uma delas terá um conjunto diferente de suspensão e de sistema de tração, alternando de acordo com o apelo dado pela Jeep às configurações. O cliente poderá até remover o teto, como no SUV.

(Foto: Divulgação)

NOVA VERSÃO

O Hyundai Creta, segundo SUV compacto mais vendido do país, acaba de ganhar uma nova versão automática com motor 1.6. Batizada de Smart, ela ocupa o espaço entre as versões Attitude manual e Pulse Plus automática, todas equipadas com motor 1.6 de 130 cv de potência e 16,5 kgfm de torque. Este propulsor é acoplado ao câmbio automático de seis velocidades e é associado ao controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência, piloto automático com controles no volante e sensores traseiros de estacionamento. O preço sugerido é de R$ 83.490, ou seja, R$ 5.600 a mais que a manual (Attitude) e R$ 8.400 a menos que a opção automática mais barata até então (Pulse Plus).

(Foto: Divulgação)

MILHÕES

No ano em que celebra 20 anos de fabricação no Brasil, a Renault alcança mais uma marca importante: a produção de três milhões de veículos no Complexo Ayrton Senna, no Paraná. A Curitiba Veículos de Passeio (CVP) possui capacidade produtiva de 320 mil veículos ao ano, enquanto a Curitiba Veículos Utilitários (CVU) pode fabricar até 60 mil comerciais leves anualmente. Além de abastecer o mercado nacional, os veículos da Renault também são exportados para países latino-americanos e para a África. Neste ano, a Renault do Brasil também comemorou a produção histórica de quatro milhões de motores e de um milhão de unidades do Sandero, veículo mais vendido da marca no país. Atualmente a marca produz no país: Kwid, Sandero, Logan, Duster, Duster Oroch, Captur e Master.

(Foto: Divulgação)

PICAPE ELÉTRICA

A Rivian apresentou em Los Angeles, na Califórnia, a R1T, uma picape totalmente elétrica. Em sua versão mais completa, o veículo pesa 2.670 kg e usa quatro motores elétricos que rendem 700 cv de potência. A energia vem de baterias com capacidade de 180 kWh, oferecendo cerca de 640 km de autonomia. Mesmo com todo este peso, a picape acelera de 0 a 100 km/h em 3 segundos e tem velocidade máxima de 200 km/h. A R1T tem previsão de lançamento para o final de 2020, poucos meses antes de um SUV chamado R1S. O preço com os incentivos para carros elétricos deve ficar em torno de US$ 61.500 (cerca de R$ 240.926). A empresa foi fundada em 2009 como Mainstream Motors, depois passou a se chamara Avera Automotive e desde 2011 adota o nome Rivian. A produção destes modelos será em Illinois, norte dos EUA, em uma fábrica que a empresa comprou da Mitsubishi no ano passado.

(Foto: Divulgação)