Jeff Bezos anuncia que voará para o espaço em foguete da sua empresa

Um dos homens mais ricos do mundo, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou que vai voar para o espaço no mês que vem no primeiro voo espacial de sua empresa de foguetes Blue Origin.

O primeiro voo tripulado da cápsula New Shepard será no dia 20 de junho. Também estará presente o irmão do empresário, Mark Bezos.

"Desde os cinco anos de idade, sonho em viajar para o espaço. No dia 20 de julho, farei essa viagem com meu irmão", anunciou Bezos nesta segunda-feira (7) em post no Instagram.

A Blue Origin fez um leilão por um assento na viagem especial - a primeira rodada foi encerrada no mês passado. Foram mais de 5,2 mil propostas de pessoas de 136 países, segundo a empresa, que ainda não divulgou qual foi o lance mais alto da rodada.

Na segunda rodada, o site da Blue Origin diz que o lance mais alto recebido foi de US$ 2,8 milhões.

Especialistas acreditam que essa viagem da Blue Origin deve marcar o início da era de viagens espaciais comerciais privadas. Os voos da News Shepard são projetados para levar os passageiros em uma viagem direta, ultrapassando os 100 km, na chamada Linha Kárman, reconhecida em acordo interacional como o ponto em que se inicia o espaço.

"Apenas 569 pessoas já passaram pela Linha Kármán. Com nosso novo veículo Shepard, estamos prestes a mudar isso dramaticamente", anunciou na época Ariane Cornell, diretora de vendas da Blue Origin.