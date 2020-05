Jeff Bezos pode se tornar primeiro trilionário da história até 2026

Desde que começou a pandemia da covid-19, a Amazon é uma das empresas que viu crescimento de suas ações na bolsa eletrônica da Nasdaq. Com isso, começaram a surgir projeções de quando o mundo terá seu primeiro trilionário e o CEO e maior acionista da empresa, Jeff Bezos, é a principal aposta. Ele ainda está longe, mas previsões indicam que ele poderá se tornar trilionário em algum ponto até 2026.

A consultoria americana Comparisum analisa dados de várias varejistas on-line que estão listadas na bolsa. Bezos pode chegar ao marco antes de 2026 se considerar a média de aumento do valor do mercado e da receita da Amazon nos últimos meses.

O dono da Amazon é o homem mais rico do mundo, com fortunada estimada em US$ 143,1 bilhões, cerca de R$ 853,9 bilhões. Bezos está no grupo dos cinco homens mais ricos do mundo que não perderam dinheiro na bolsa com a pandemia, ao lado do cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

Se chegar a ser trilionário, de fato, Bezos terá na conta mais do que o PIB de 179 países do mundo, que juntos somam 3,4 bilhões de habitantes - 43,7% da humanidade.