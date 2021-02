Jeito espiã de Sarah do BBB21 é herança da mãe, ex-policial do Bope

Sarah teve a quem puxar o seu jeito 'espiã', marca dela no Big Brother Brasil 21 (BBB21). A mãe da sister, Maria Abadia Vieira, já trabalhou no Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar e avaliou que a profissão pode, sim, ter moldado o comportamento da filha.

"Trabalhei no Bope e, nos meus últimos 8 anos na Polícia Militar, trabalhei no gabinete do Quartel do Comando Geral. Já na reserva, trabalhei na área de segurança do Palácio do Buriti. Quanto a chamarem a Sarah de espiã, tenho minha participação nisso. Sempre falei para a Sarah prestar mais atenção nas expressões corporais e faciais das pessoas do que nas palavras", explicou ela em entrevista ao Correio Braziliense.

Sarah voltou do paredão nesta terça-feira (16), onde Nego Di foi eliminado com rejeição recorde. A mãe, sabendo do apoio da filha aqui fora, não achou ruim a passagem pela berlinda.

“Já era esperado por mim. Eu não achei ruim porque a Sarah imaginava que poderia ter um contragolpe e ela teria a chance de indicar alguém do grupo que se opõe a ela. Além disso, vejo o apoio e o carinho que ela está recebendo do público e isso me deixa mais tranquila", diz.