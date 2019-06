Jeniffer Nascimento se junta ao time do The Voice Brasil

Vencedora do Popstar, a atriz Jeniffer Nascimento vai estrear como apresentadora em outro programa musical da TV Globo: o The Voice Brasil. Ao lado de IZA, que passa a integrar o time de técnicos formado por Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló, ela é uma das novidades da nova temporada, que estreia em julho.



Ao lado deTiago Leifert, Jeniffer vai acompanhar os bastidores durante toda a jornada dos participantes no programa, desde a fase de audições às cegas até a grande final.



“O que era minha brincadeira de criança, apresentando em frente ao espelho, virou realidade. E em um programa que eu amo e que fala sobre música, essa grande paixão que me move! Será um grande desafio e, sem dúvidas, mais um momento muito especial e lindo na minha carreira”, celebra Jeniffer, entregando que estrear como apresentadora pelo gênero musical tem um gostinho de sonho de infância realizado.



Fã assumida do The Voice Brasil, a recém-chegada elege o momento mais aguardado por ela na atração: “Adoro as batalhas e os arranjos diferentes que o programa apresenta ao público. Assistir a essa etapa conhecendo mais a fundo cada candidato será uma emoção ainda maior”. Ela também diz estar ansiosa para a troca com os participantes: “Assim como eles, eu sei como é estar do outro lado. Acho que será uma troca muito positiva”, conta, lembrando de sua participação na última edição do programa ‘Popstar’, do qual saiu vencedora.