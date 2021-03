Jequié: motorista morre após carreta carregada de biodiesel tombar em curva

Um motorista ainda não identificado morreu em um grave acidente nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira (30), na BR-330, em local conhecido como ‘Curva dos Bodeiros’, próximo à Usina do Funil.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta, que saiu de Jequié, estava carregada de biodiesel. Não há informações sobre risco de explosão.

O nome da vítima e as causas do acidente também não foram divulgados, mas a PRF trabalha com a hipótese de que o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo ao passar na curva, ou que tenha dormido ao volante.

Um laudo deve apontar a causa de morte do condutor, que viajava sozinho. O local onde ocorreu o acidente tem sido palco de diversas mortes nos últimos anos. Com informações dos sites Ubatã Notícias e Giro em Ipiaú.