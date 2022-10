'Jerônimo passou o primeiro turno se escondendo atrás de um número', diz ACM Neto

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) lamentou a ausência do seu adversário, Jerônimo Rodrigues (PT), no debate da TV Aratu, realizado na manhã desta quinta-feira (13) e disse que, ao longo do primeiro turno, o petista se escondeu atrás do número do partido. Neto destacou que estará presente em todos os debates e afirmou que, no primeiro turno, a maioria do povo baiano deu o recado de que quer mudança, não quer a continuidade do atual grupo que governa o estado há 16 anos.

ACM Neto reafirmou que aceita o desafio feito por Jerônimo no primeiro turno de realizar um debate direto. Basta marcar o dia, horário e local do encontro, cabendo ao petista até definir as regras. No primeiro turno, após Neto aceitar, o candidato do PT resolveu não topar o próprio desafio que fez. O ex-prefeito de Salvador lamentou que seu adversário tenha optado por se esconder, ao ponto de ser obrigado pela Justiça Eleitoral a aparecer no seu próprio programa de TV, tanto no primeiro turno como em nova decisão, agora, no segundo turno.

“O candidato Jerônimo não pode se esconder, ele passou o primeiro turno se escondendo atrás de um número. A gente, no dia 30 de outubro, vai escolher muito mais do que um número, a gente vai escolher o caminho para o futuro da Bahia. Então, lamento que ele não esteja aqui presente”, disse na abertura do debate da TV Aratu.

“Eu quero assumir um compromisso com os baianos: estarei presente em todos os debates realizados neste segundo turno e vou aguardar que o candidato Jerônimo possa olhar no meu olho e assim permitir que o cidadão baiano avalie quem de fato está preparado para ser governador. O eleitor tem que ter a oportunidade de nos conhecer e saber quais são as nossas propostas. Esse confronto olho no olho é absolutamente essencial para que o eleitor tenha condições de comparar a história, a trajetória, o currículo e a capacidade de cada um para governar a Bahia”, completou.

O ex-prefeito de Salvador disse que o recado do primeiro turno foi claro: a maioria dos baianos optou pela mudança, ao não votar no candidato que representa o atual governo do estado, levando assim a disputa para uma nova etapa, o que não ocorre no estado desde 1994. “Nem eu nem o candidato Jerônimo conseguimos reunir a maioria absoluta dos votos da Bahia, que optou de maneira democrática e livre por este segundo turno. Se temos hoje esse cenário, é porque os baianos desejam ter uma nova oportunidade para avaliar quem merece ser governador do nosso estado”, disse Neto.

Ele ainda pediu que os eleitores comparem os dois candidatos. “Eu tenho certeza, meu caro eleitor, você que me acompanhou, que vai me acompanhar nesse segundo turno, ao comparar, você vai ver que nós estamos preparados para mudar a Bahia, para trazer para a Bahia um futuro muito melhor. Se eu tiver a oportunidade de ser governador, o meu compromisso é oferecer aos baianos o melhor governo de todo o Brasil”, salientou.