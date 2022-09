Jerônimo promete criar na Bahia ambiente para atração de novos negócios

O candidato ao governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que, se eleito, irá colocar em prática uma política de industrialização para a Bahia e criar zonas de indústrias e de serviços, preferencialmente no interior. Durante passagem por Crisópolis, nesta quinta-feira (2), o petista prometeu criar um ambiente de negócios para a implantação de novos negócios.

“Em parceria com o presidente Lula, vamos dialogar com os empresários para construir o melhor ambiente de negócios para gerar desenvolvimento, emprego e renda. Vamos investir em rodovias, aeroportos e grandes obras, como a Ponte Salvador-Itaparica, construir hospitais, maternidades, policlínicas e muito mais. Diferente da turma do tanto faz, a Bahia tem lado, o do emprego e de quem cuida de gente”, ressalta Jerônimo.

O candidato enfatizou que irá investir e trabalhar para inserir a população de todas as faixas etárias no mercado de trabalho. Jerônimo salientou que irá ampliar investimentos nos programas Partiu Estágio e Primeiro Emprego, para ofertar aos jovens a possibilidade do desenvolvimento profissional.