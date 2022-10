Jerônimo Rodrigues, do PT, é eleito governador da Bahia

O ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito, neste domingo (30), o governador da Bahia para mandato dos próximos quatro anos, sendo o terceiro petista consecutivo a ocupar o Palácio de Ondina. Com 96,31% das urnas apuradas, o petista foi declarado matematicamente eleito com 52,54% dos votos, contra 47,46% de ACM Neto.

Jerônimo acompanhou a votação no Palácio de Ondina, residência oficial dos governadores da Bahia, e enquanto a imprensa aguardava do lado de fora era possível ouvir manifestações de apoio ao petista vindas de dentro dos muros. O resultado foi confirmado às 20h e animou uma multidão que estava no bairro do Rio Vermelho acompanhando a apuração.

Essa foi a primeira vez em 28 anos que houve segundo turno para o governo do estado na Bahia.

Trajetória

Jerônimo Rodrigues é graduado em Engenharia Agronômica e já foi o secretário de Educação da Bahia. Rodrigues nunca disputou uma eleição e é a aposta do atual governador, Rui Costa, para a sucessão. Nascido em Jequié, no sudoeste baiano, já foi secretário nacional do Desenvolvimento Social, assessor especial da Secretaria de Planejamento e secretário de Desenvolvimento Rural.

Em carta presente em sua proposta de governo, diz que a prioridade é "inovar e avançar ainda mais nas políticas públicas de inclusão social e combate à pobreza, ao desemprego, à fome e intolerância praticada pelo governo federal".

Na Educação, defende o fortalecimento do Conselho Estadual de Educação, e o diálogo com as instituições públicas e privadas e a articulação da educação superior com a educação básica, assim como ações acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização.

Na Segurança, pretende ampliar a Ronda Maria da Penha e implantar o sistema de monitoramento de câmeras nas áreas urbanas e rurais, nas viaturas e nas fardas corporais dos policiais do estado.