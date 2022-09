Jerônimo Rodrigues garante atuação firme contra a criminalidade

O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que, se eleito, sua gestão será marcada por uma atuação firme contra a criminalidade. Ele também destacou a importância de uma atuação coordenada e conjunta entre Estados, Municípios e União para a área de Segurança Pública. Nesta sexta-feira (9), o petista cumprem agenda no Sertão Produtivo baiano, com carreatas, caminhadas e um comício em Caculé para fechar a noite.

“O combate a criminalidade tem que ser integrado entre o Governo do Estado, Municípios e União. Nós já estamos com a sinalização de que Lula seguirá esse caminho, ele já assegurou a criação do Ministério da Segurança Pública e de um plano nacional para a área. Eu garanto aqui que serei um governador parceiro dos municípios, nós iremos atuar para fortalecer a Segurança Pública em toda Bahia”, afirmou Jerônimo.

O candidato enfatizou que irá atuar com firmeza e inteligência na área da segurança pública. Dentre as propostas do postulante petista para o fortalecimento da segurança pública no estado, destaque para a realização de concursos públicos, ampliação do número de câmeras na capital e interior, investimento em inteligência, formação e valorização profissional, além de adquirir viaturas com blindagem para garantir mais segurança aos policiais e garantiu que irá manter um diálogo constante com o setor.