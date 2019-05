Jéssica Andrade busca cinturão dos palhas no UFC Rio

As pesagens do UFC costumam ser cheias de caras fechadas e provocações. Mas a brasileira Jéssica ‘Bate-Estaca’ Andrade quebrou o estereótipo na sexta (10), véspera do UFC Rio, que acontece neste sábado (11), a partir das 19h15 (card preliminar) e 23h (card principal). Desafiante ao cinturão do peso palha, ela presenteou a atual campeã Rose Namajunas, com uma rosa.

A americana ficou séria no início, mas, depois abriu o sorriso e abraçou a brasileira. No Rio, ela defende o cinturão pela segunda vez. A primeira aconteceu em abriu do ano passado, quando encarou a revanche contra a ex-campeã Joanna Jedrzejczyk.

É a segunda tentativa de Jéssica de ficar com um título do UFC. Há dois anos, ela foi derrotada por Joanna por decisão unânime. Depois, emendou três vitórias seguidas.



O UFC Rio ainda terá outras lutas importantes. No coevento principal, a lenda Anderson Silva encara o americano Jared Cannonier, pelos médios. Antes, será a vez do ex-campeão dos penas José Aldo, que luta contra o australiano Alexander Volkanovski. Já o baiano Rodrigo Minotouro enfrenta o americano Ryan Spann, pelos meio-pesados.