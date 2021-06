Jessica Senra está de licença da TV Bahia e ainda sem data de retorno

A apresentadora Jessica Senra está de licença da TV Bahia e fora das telinhas. Nas duas últimas semanas, ela tem sido substituída no Bahia Meio Dia pela colega Camila Marinho. Jessica apresentou o telejornal pela última vez no dia 10 de junho. A informação foi noticiada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Segundo a TV Bahia, "assim que possível" Jessica vai retornar ao Bahia Meio Dia, sem especificar uma data. A assessoria não detalha o motivo para o afastamento.

Em abril, Jessica já havia ficado alguns dias afastada do noticiário. Antes de retornar, ela explicou que estava tudo bem, mas que precisou "desconectar de tudo essa semana". Ela citou o estresse da pandemia na ocasião.

"Trabalho, mestrado, redes sociais... estamos todos e todas vivendo um momento extremamente tenso, estressante e desafiador. Meu trabalho é minha grande paixão, mas sempre foi muito estressante. E a pandemia potencializou isso exponencialmente. Estar mergulhada em notícias desanimadoras e deixar de lado tudo o que me dava prazer e relaxamento tornou tudo mais complicado", escreveu a apresentadora na ocasião.

Nas redes sociais, o último post de Jessica foi no dia 12 de junho, Dia dos Namorados e também seu aniversário. Apesar disso, ela tem se mantido mais ativa no Twitter, retuitando postagens. "Mais um aniversário com o mundo de cabeça pra baixo… foi um ano inteirinho de reflexões, batalhas internas e externas, cansaço, desânimo, esperança, raiva, angústia, fé, preocupações, conexões… neste exato momento, ainda tenho em mim essa montanha-russa de sentimentos e sensações… mas mantenho a fé e, principalmente, o AMOR como meus guias", escreveu ela na última foto publicada no Instagram.