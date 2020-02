Jéssica Senra pega 'carona' de moto para o Campo Grande: 'Brota nesse motão'

A apresentadora do Bahia Meio Dia (BMD) Jéssica Senra não esconde a alegria de estar estreando na cobertura de Carnaval Bahia Folia, da TV Bahia. Conhecida pelo seu carisma, a jornalista compartilhou os bastidores da sua ida da sede da Rede Bahia, na Federação, ao circuito Campo Grande (Osmar) nesta quinta-feira (20), em seu Instagram. Ela pegou 'carona' de moto com um funcionário da emissora para chegar ao estúdio da TV na folia.

"Missão dada é missão cumprida, chegamos a tempo. Olha a nossa equipe para colocar a gente no ar. Olha Lan Lan: minha carona, meu transporte. Deu tudo certo, né? Com prudência, segurança, calma, mas com a agilidade do Bahia Meio Dia", brincou Jéssica, mostrando os colegas de trabalho.

Mais tarde, ela mostrou que voltou de moto para Federação. "Simbora na carona? Capacete tá ok, minha carona tá ok. Brota nesse motão pro desespero da galera. Simbora, Lan Lan", disse a jornalista baiana em seu Instagram Stories.

Em ótimo momento da sua carreira, Jéssica apresentou o Jornal Nacional (JN) do sábado, dia 8, ao lado do jornalista Heraldo Pereira. A volta de Jéssica ao JN, depois de participar do rodízio de apresentadores do telejornal, em setembro, foi comemorada nas redes sociais. A hashtag #JessicaSenraNoJN foi parar nos Trending Topics, que reúne os assuntos mais comentados no Twitter.

Na ocasião, até mesmo a participação da repórter Camila Marinho, colega de Jéssica de emissora, foi comemorada. "É orgulho em dobro!!! Camila e Jéssica no Jornal Nacional. Vai, Bahia", comentou um seguidor. "Seria meu sonho as duas apresentando?", provocou outro.

Para quem esperava a naturalidade da apresentadora, conhecida pelo tom informal de apresentação, o bom humor veio aos 45 do segundo tempo. Já ao fim do telejornal, ao anunciar a derrota do tricolor no Ba-Vi deste sábado, Jéssica brincou. "Em Salvador, justo hoje o Vitória voltou a vencer o meu Bahia depois de 12 Ba-Vis. O jogo foi 2 a 0"

"Jéssica você é um hino. O Bahia perdeu mas você não perdeu o deboche", brincou outro seguidor.