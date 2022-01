Jiboia é resgatada em veículo da Transalvador que estava na Centenário

Uma jiboia foi resgatada em veículo da Transalvador, na manhã desta quarta-feira (26). Os agentes da Transalvador que estavam na viatura localizaram a jiboia na caixa de rodas do veículo, que estava na região da avenida Centenário. De acordo com os agentes de trânsito do município, o animal atravessou a pista e foi em direção ao veículo.

Os servidores prontamente acionaram o Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (GEPA/GCM), que efetuou o resgate da cobra que mede aproximadamente 1.80m e pesa cerca de 4kg. A cobra que estava visivelmente debilitada, foi encaminhada para o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da UFBA. Caso encontre alguma animal, é recomendando não tentar capturá-lo, e sim fazer contato imediato com a Guarda Civil, através do telefone 71 3202-5312.