A JMC Yamana Gold foi eleita como Empresa do Ano do Setor Mineral - 2020, na categoria Metais Preciosos, organizado pela revista Brasil Mineral. A escolha se deu por meio de votação popular pela internet. A mineradora, instalada no município de Jacobina há mais de 15 anos, é a 3ª maior produtora de ouro do país e a maior do nordeste.