João Burse lamenta chances perdidas e convoca a torcida para jogo contra o ABC

O Vitória bem que teve chances de ganhar a partida contra o Ferroviário neste domingo (24) e tomar uma vaga dentro do G8 da Série C - mas não conseguiu colocar a bola para dentro e ficou no 0x0 em partida movimentada no estádio Presidente Vargas, no Ceará.

Ao mesmo tempo, o rubro-negro poderia ter saído sem o pontinho fora de casa porque, na segunda etapa, o time cearense teve as melhores oportunidades, parando no goleiro Dalton ou na falta de capricho para finalizar. No final das contas, o técnico João Burse seguiu invicto após cinco partidas no comando do Vitória.

Após a partida, o treinador comentou a atuação do Vitória, lamentou as chances perdidas no primeiro tempo, mas valorizou o ponto e convocou a torcida para o próximo jogo, contra o ABC, dentro de casa, no próximo domingo (31). Todo jogo agora é uma final para o Leão seguir sonhando com o G8 e não ver a temporada acabar no mês de Agosto.

"Um jogo muito difícil. A equipe do Ferroviário se expôs bastante, se arriscou bastante. Fizemos um primeiro tempo consistente, com oportunidades. O segundo tempo ficou um jogo mais aberto, onde a gente também não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve. Tiramos volante, colocamos mais um meia, infelizmente não conseguimos levar os três pontos e agora vamos contar com o apoio do torcedor para resolver em casa", comentou João Burse.

Burse elogiou a postura do Vitória na primeira etapa e valorizou a postura de tentar um time mais ofensivo no segundo tempo. As mudanças, no entanto, não deram certo. Principalmente após a saída de Dionísio, que pediu alteração alegando cansaço aos 22 minutos do segundo tempo e foi substituído por Honório.

"Fizemos um ótimo primeiro tempo, com chances de fazer o gol. Segundo tempo ficou mais aberto, o time deles na zona se expôs mais. Infelizmente as oportunidades do segundo tempo foram poucas. Vamos colocar os atletas para revisar e ver o que funcionou", garantiu Burse.

O treinador terá uma dor de cabeça durante a semana: artilheiro do Vitória na Série C, Rafinha saiu ainda no primeiro tempo sentindo dores na coxa e, mesmo após o jogo, ainda reclamava de incômodo.

Segundo João Burse, o atacante vai passar por exames na volta para Salvador e avaliação pelo Departamento Médico do clube para saber se terá condição de jogo contra o time potiguar.

No jogo de hoje, Burse colocou o atacante Roberto na vaga de Rafinha - e ele voltou a não fazer uma boa partida. O empate deixou o Leão na 10ª colocação com 22 pontos, um a menos que o São José, último time dentro do G8. O Remo, com 21 pontos, enfrenta o Botafogo-PB ainda neste domingo (24). Outro jogo para a torcida rubro-negra ficar de olho é o da Aparecidense, 9ª colocada com 22 pontos, contra o lanterna Brasil de Pelotas, também fora de casa.