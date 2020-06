João Côrtes se assume gay no Dia do Orgulho LGBTQIA+: 'É tempo de coragem'

O ator João Cortês, 25 anos, vice-campeão da segunda temporada do Popstar (TV Globo), aproveitou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ para assumir publicamente que é gay. O jovem, que também é cantor, compositor, dublador e roteirista, já havia feito a revelação a parentes e amigos mais próximos, mas nunca tinha falado sobre o assunto publicamente.

Através do Instagram, Côrtes fez um desabafo e encorajou outros que, assim como ele, também tinham medo de se assumir. “Eu sabia que era gay com uns 14 anos, mas não sabia o que fazer com aquilo. Se você é gay, bi, trans, não-binário ou ainda se questionando, se você está confuso, está sentindo dor ou vergonha ou humilhação ou se sente sozinho: você não está sozinho e vocês fazem o mundo muito mais interessante, surpreendente e suportável”, escreveu, recebendo o apoio dos fãs.

“Para todos os queers, desajustados, outsiders e amores da minha vida: eu amo vocês. Amo e estou aqui por vocês. Prometo que depois da tempestade a vida fica bem melhor. Confia”, declarou.

Côrtes começou a fazer teatro aos 12 anos e passou a ser conhecido do grande público como garoto-propaganda de uma operadora de telefonia. As participações chamaram a atenção e lhe rendeu convites para atuar na TV. Em 2014, em Três Teresas no papel de Lucas e em Vai que Cola no papel de Valdisney. No mesmo ano, estrelou um episódio da série Os Experientes no papel de Klebber, juntamente com Beatriz Segall.

Em 2016, interpretou Eric na série O Negócio e viveu Peppino na novela Sol Nascente. Já em 2018, Côrtes participou da segunda temporada do Popstar e só ficou atrás da campeã, Jeniffer Nascimento. Em 2019, se tornou apresentador da terceira temporada do programa nos bastidores.