João de Deus é indiciado por violação sexual

O médium João de Deus foi indiciado, nesta quinta-feira (20), pelo crime de violação sexual mediante fraude cometida contra uma mulher que estava buscando atendimento espiritual na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO).

Na denúncia, a mulher afirma que João de Deus colocou o pênis para fora da calça durante uma consulta. Ela afirma ter dito ao médium que notou o membro exposto. Após isso, a sessão foi interrompida. De acordo com a vítima, o médium pediu para que ela mantivesse o silêncio sobre o fato ocorrido.

João de Deus nega todos os crimes. Nesta tarde a defesa do médium entrou com um pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal (STF).

Caso seja condenado, João de Deus pode pegar de 2 a 6 anos de prisão.