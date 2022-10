João Doria anuncia desfiliação do PSDB após 22 anos

O ex-governador de São Paulo João Doria anunciou sua desfiliação do PSDB. Ele publicou a informação em sua conta do Twiiter, na manhã desta quarta-feira (19).

"Anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Inspirado na social democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e FHC, cumpri minha missão política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual", disse em sua conta no Twitter.

No início do ano, Doria encontrou dificuldade do partido para se candidatar à presidência da República. Então, ele decidiu desistir do pleito, mas afirmou que permaneceria no partido.

No anúncio desta quarta, Doria ressaltou que estava satisfeito com seu desempenho na vida pública. "Encerro essa etapa de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições", escreveu.