João Doria diz que Carnaval de Salvador é inspiração para São Paulo

No seu 18º ano como folião, sendo quatro como gestor público, o governador de São Paulo, João Doria, fez nesta terça-feira (25) uma avaliação do Carnaval de Salvador. Para ele, que esteve no Campo Grande, a festa na capital baiana é bem organizada e fundamental para a economia da cidade, já que injeta milhões de reais por aqui, gerando empregos temporários em diversos setores.

O governador afirmou ainda foi de Salvador a inspiração para fazer o Carnaval de rua na capital paulista. "Essa inspiração baiana, artistas da Bahia que vão a São Paulo, no pré e no pós Carnaval, e também durante, colocou 15 milhões de brasileiros nas ruas em São Paulo. Fora o desfile no sambódromo e que hoje tem o mesmo nível de qualidade do bom Carnaval do Rio de Janeiro”, frisou.

Hoje, a cidade de São Paulo conta com 26 circuitos de Carnaval, sendo o mais importante os do Ibirapuera e Faria Lima, seguindo o modelo soteropolitano. O governador paulista disse que manteve a mesma estruturação usada em Salvador.

“Eu disse isso a prefeito ACM Neto em 2017: nós vamos fazer a Bahia em São Paulo, até porque é o maior estado baiano fora da Bahia. São mais de dois milhões de baianos só na capital, sem contar os descendentes. Se somar os descendentes, este número é ainda maior, quase seis milhões".

Doria também fez uma avaliação da cidade como um todo. Para ele, que é filho de baianos, Salvador mudou para melhor. “A cidade está mais bonita, mais organizada, mais limpa, mais fluída. E agora mais moderna, pois acabou de inaugurar um Centro de Convenções de primeiríssimo mundo, e isso vai ajudar a trazer turismo de congressos e eventos para a Bahia, fora do período da alta estação. O prefeito ACM Neto, a meu ver, merece a boa avaliação que vem recebido da população".

