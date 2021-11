João Doria será o candidato do PSDB à Presidência em 2022

O governador de São Paulo, João Doria, foi o tucano escolhido pelos filiados do PSDB para representar o partido na disputa à Presidência da República. Ele superou os correligionários Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

Doria pregou unidade do partido e dos dois postulantes em torno da candidatura dele. Pelas redes, disse que o PSDB sai fortalecido da disputa interna, que foram "um exemplo de democracia".

"Estamos do mesmo lado. Do lado do Brasil. A partir de agora, Eduardo, Arthur e eu estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil", ele afirmou.