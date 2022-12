João Gomes após réveillon de Salvador: 'Vou colar no Carnaval'

O cantor João Gomes, de apenas 20 anos, nunca escondeu que é um grande fã dos artistas baianos, como Bell Marques e a banda Olodum. O jovem, que vai se apresentar neste sábado (31) na Arena Daniela Mercury para o Festival Virada Salvador, comentou que pretende voltar à capital baiana para curtir o Carnaval.

Em conversa à Quem, o artista elogiou a maior festa de rua do mundo e confirmou sua participação em, ao menos, um ou dois dias no Carnaval de Salvador.

"Na noite da virada, tenho dois shows na Bahia mesmo. Se puder, ainda fico para curtir. Se Deus quiser, ainda vou colar no Carnaval do ano que vem, depois de dois anos sem essa grande festa. Sou fã do Bell Marques e dos meninos do Olodum. Vai ser um privilégio viver esse Carnaval. Se eu puder estar em Salvador nessa festa, vai ser muito massa", disse.

Sobre o réveillon, João Gomes comentou que estava bastante feliz em ter sido convidado para iniciar 2023 em Salvador. Além dele, outros artistas renomados estarão no palco da Boca do Rio, como Claudia Leitte, Léo Santana, Zé Vaqueiro e Wesley Safadão.

"Fico muito feliz de ir para Salvador neste ano em que a Bahia foi importante para mim. Passei a conhecer mais a cultura, como as festas de São Pedro. Me senti privilegiado [com o convite] por ser fã da musicalidade e, agora, ainda mais, pela cultura e pelo jeito do baiano de ser com a gente que faz arte", finalizou.