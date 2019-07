João Pedro está regularizado e pode jogar contra o Flamengo

Confirmado como reforço do Bahia até dezembro de 2020, o lateral João Pedro está regularizado e pode fazer seu retorno com a camisa do tricolor já no próximo domingo (4), contra o Flamengo, dentro da Fonte Nova. A publicação no Boletim Informativo Diário da CBF saiu às 12h34 desta quarta-feira (31), data limite para negociações internacionais no futebol brasileiro.

Conhecido de tempos recentes da torcida tricolor, João Pedro iniciou a temporada de 2018 no Bahia antes de ser vendido para o Porto no mesmo ano. Antes, chegou a ser campeão baiano e vice do Nordestão com o tricolor. O desembarque do lateral, que também pode jogar mais avançado, no meio-campo, está previsto para a próxima quinta-feira (01) segundo apuração do CORREIO.

João Pedro teve nome publicado no BID (Foto: Reprodução/CBF)

João Pedro não conseguiu se firmar no time principal do Porto e estava atuando na equipe B. O retorno dele é um desejo antigo da direção do Bahia, que tentou a contratação no início do ano, mas na ocasião os portugueses não aceitaram liberar o atleta, com quem têm vínculo até junho de 2023.

Além do Esquadrão, São Paulo, Atlético-MG e Athletico-PR sondaram João Pedro na atual janela de transferências. No Bahia, ele vai disputar posição com Nino Paraíba e Ezequiel.