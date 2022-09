João Roma propõe criação de secretaria para desenvolver o semiárido baiano

O candidato ao governador da Bahia João Roma (PL) defendeu a estruturação e o fortalecimento do agronegócio na Bahia a partir da criação de uma Secretaria do Semiárido, que promova a dotação de infraestrutura para que pequenos, médios e grandes produtores tenham êxito em suas atividades.

O ex-ministro da Cidadania disse que pretende desenvolver uma política de atenção integral ao produtor "porque muitas vezes o empecilho é a falta de uma estrada vicinal, uma linha de distribuição de energia, quesitos que podem ser o diferencial na atividade do produtor".

De acordo com o candidato, se eleito, outro ponto que deve ser observado como condição para o desenvolvimento do agronegócio baiano é a segurança no campo.