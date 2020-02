João Victor aprova sequência de jogos grandes e projeta o Ba-Vi

Em 2020, não há equipe no Nordeste com um calendário tão difícil no início de temporada como o Vitória. O time principal do Leão estreou contra o Fortaleza, pegou na sequência o Sport e no sábado (8), às 18h, encerra o corredor de fogo contra o Bahia. Trata-se de começar o ano enfrentando, em sequência, três das quatro equipes que o futebol nordestino tem na Série A. O Vitória só não jogará contra o Ceará, que está no mesmo grupo que o Leão na Copa do Nordeste.

A sequência termina justamente com um clássico estadual. E na casa do adversário, já que o duelo foi definido para a Fonte Nova após sorteio no ano passado. Nos três confrontos com times de Série A, o Vitória só jogou em casa contra o Fortaleza.

Considerando o nível do desafio, o Leão tem passado - bem ou arrastado, a depender do rigor do avaliador. Empatou em 0x0 com o Fortaleza no Barradão e em 1x1 com o Sport na Arena de Pernambuco. Vencer o Bahia fora de casa seria o cenário perfeito para encerrar a trinca.

“São times que vão disputar a Série A este ano, times que possuem folha salarial mais alta que a nossa também. Estou feliz de enfrentar mais um clássico. Porque foi um clássico também contra Fortaleza e Sport, e serão três agora para fechar a sequência. Vamos em busca dos três pontos contra o Bahia”, disse o zagueiro João Victor, titular nas partidas mencionadas.

A equipe principal do rubro-negro é comandada por Geninho, técnico que parece mesmo gostar de começar um trabalho já com a adrenalina em alta. Em 2019, quando chegou à Toca do Leão durante a Série B, o treinador também enfrentou uma sequência difícil.

Geninho foi contratado no dia 19 de setembro. Estreou em casa contra o Atlético Goianiense, com um empate em 0x0. Depois saiu para enfrentar o Bragantino (derrota por 2x0) e recebeu o Sport na Fonte Nova (2x2). As equipes eram as três primeiras colocadas da Série B na ocasião e todas estão agora na Série A do Brasileiro.

Elenco renovado

Não é somente a divisão do Brasileiro que separa os trabalhos de Fortaleza, Sport e Bahia do que vem sendo realizado no Vitória. As três equipes que estão na Série A mantiveram boa parte do elenco e de seus times titulares na virada do ano, além dos técnicos – Rogério Ceni, Guto Ferreira e Roger Machado.

Do provável time titular do Bahia para enfrentar o Vitória no sábado, por exemplo, apenas Juninho Capixaba, Daniel e Clayson não estavam na equipe de Roger Machado de 2019.

Da formação do Sport o Leão enfrentou, apenas três – Jean Patrick, Lucas Mugni e Leandro Barcía – eram reforços. Do Fortaleza, todos já estavam no clube em 2019.

O Vitória também manteve o treinador, Geninho, mas fez uma profunda renovação no elenco. Dos 11 prováveis titulares para o clássico na Fonte Nova, apenas Ronaldo, Van, João Victor e Carleto estavam no elenco no ano passado.

São quatro jogadores, todos do setor defensivo. Ronaldo passou a Série B como reserva; Thiago Carleto chegou à Toca do Leão em outubro, já na reta final; Van – este sim – chegou em maio, no início do Brasileiro, e teve regularidade como titular. Foram 20 partidas.

João Victor é o caso mais curioso. Contratado em setembro por empréstimo do Santa Cruz, acabou incorporado ao time de aspirantes para ser observado e só disputou uma partida da Série B, na última rodada, contra o Coritiba, em que atuou por 33 minutos.

Por isso o zagueiro também se considera um novato no meio de tantos outros. “Estou um pouco ansioso para o primeiro clássico, sim. Joguei o Ba-Vi pelo sub-23 no ano passado, deu para sentir um pouco do que é a partida”, comentou. “Já disputei o clássico Santa Cruz x Sport, que é um dos maiores do Recife. E agora estou motivado para jogar este também”, completou João Victor, formado na base do Santa.

O defensor fará dupla com Maurício Ramos, que chegou no início deste ano ao Vitória, porém é um veterano do futebol, aos 34 anos. João Victor tem 21. “Os companheiros procuram passar para mim um pouco de tranquilidade. Maurício principalmente, ele conversa muito comigo e com Guilherme (Rend, volante), outro que é bastante novo (tem 21). Busco fazer meu melhor em campo e conseguir a vitória”, afirmou o zagueiro.