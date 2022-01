Joca Guanaes recebe o numerólogo Carlos Talis Auskaps no Segundou

O que é Numerologia? De que forma a numerologia pode contribuir para o bom funcionamento da sociedade? O que podemos esperar para 2022? Estas e outras questões foram respondidas pelo numerólogo Carlos Talis Auskaps, convidado de Joca Guanaes na primeira edição do Segundou do ano. O programa foi realizado ao vivo, às 19h, no perfil do Instagram do Correio, nesta segunda-feira (3).

Entre outras revelações, Talis falou que 2022 será um ano 6 (soma dos números do ano) e, por isso, será um período para se falar de união, equilíbrio. No campo do amor, será o momento ideal para casamentos por ser um ano de responsabilidades afetivas, de estar construindo e vivendo juntos.

"Eu acredito muito numa mudança de postura. O mundo começou em uma nova etapa em 2017 porque a soma dá 1. A gente está no sexto ano desse ciclo, um momento que pede responsabilidade, equilíbrio nas relações em grupo, nos valores", diz o numerólogo. "Temos que estar juntos, não importa a língua que se fale, para fazer o planeta sobreviver", acredita. "O tom será de responsabilidade", conclui.

