Joelma diz que fez jejum para perdoar Ximbinha: 'Três noites de joelho chorando'

Separada desde 2015 de Ximbinha, Joelma falou novamente do final do seu casamento com o guitarrista, dizendo que conseguiu perdoar o ex-marido. Ela contou que passou três noites de joelho orando.

"Já perdoei. Foi difícil porque eu lembro que comecei a sentir muita coisa ruim dentro de mim, e eu disse para Deus que precisava perdoar e pedi ajuda, porque eu não conseguia. Fiquei três noites de joelhos chorando e disse: 'eu não quero isso dentro de mim porque está me fazendo mal', contou Joelma em entrevista ao canal do jornalista Raphael Acioli no Youtube.

A cantora afirmou que ficou de jejum por sete dias para refletir e esquecer as coisas ruins que Ximbinha fez durante o casamento.

"Recebi uma mensagem de uma pastora de Belém. Ela disse para eu fazer sete dias de jejum, e no final de cada jejum apresentar um copo com água, porque a água na Bíblia representa o Espírito Santo. E falou que quando eu tomasse essa água, dizer assim: 'Deus, que essa água, que representa o Espírito Santo, amoleça o mal que está dentro de mim, que está petrificado dentro de mim'. E assim eu fiz. No sétimo dia eu consegui perdoar, graças a Deus".