'Joga y joga': Viih Tube domina prova e é a líder da semana no BBB 21

A youtuber Viih Tube fez jus ao apelido "joga y joga", por seu estilo de jogo, e venceu a prova do líder desta semana. Vitória dominou a prova cuja missão era entrar em um carrinho com o cubo e se movimentar pela rampa com o auxílio de uma lupa, mas mantendo proximidade de um tempo específico.



Na fase classificatória, Viih Tube empatou com Fiuk com o menor tempo e na decisão contra o filho de Fábio Jr, a líder da semana dominou o jogo e quase passou no tempo exato, vencendo a disputa.



Nesta semana, o líder tem dupla responsabilidade, porque vai indicar duas pessoas para o Paredão. A dinâmica da semana para formação da berlinda será a seguinte: no sábado, será disputada a prova do anjo, que será autoimune. Essa será a última semana com "anjo" na casa. O vencedor da prova do anjo vai indicar três pessoas para o Castigo do Monstro. No domingo, na formação do Paredão, Viih Tube poderá indicar qualquer pessoa, exceto o anjo, para o Paredão. Porém, ela terá direito a uma segunda indicação, só que desta vez o indicado deve ser um dos três castigados pelo monstro.Por fim, a casa votará no confessionário. Cada participante terá que votar duas vezes. Os dois participantes mais votados pelos colegas jogam a prova Bate-Volta e um deles escapa. Com isso, o Paredão será formado pelos dois indicados pela líder Viih Tube mais o participante que perder a prova Bate-Volta, depois de ter sido indicado pela casa.Após vencer a disputa, Viih Tube escolheu para a Cozinha Vip: Juliette, João, Arthur, Pocah e Camilla. Com isso, Fiuk, Gilberto e Caio ficam na Cozinha Xepa.