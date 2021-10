Jogada de mestre: professores se reinventam para continuar educando

Em quase dois anos de pandemia, enxergar o copo meio cheio tem sido uma questão de sobrevivência emocional. E, se podemos tirar alguma coisa positiva desse doloroso momento de nossas vidas, uma delas é o acesso aos conteúdos online, que, junto com as lives musicais, passaram a ocupar nosso tempo e nossa mente. Professores e mestres como o filósofo e sociólogo norte-americano Noam Chomsky, o jornalista e apresentador Pedro Bial, a psicanalista Maria Homem de Mello, o advogado e ativista Sandro Almeida, a líder espiritual Monja Coen, o teólogo Leonardo Boff, o escritor Marcelo Rubens Paiva, o ambientalista Ailton Krenak, entre tantos, se reinventaram e nos distraíram com aulas, oficinas, palestras, cursos, work-

shops e treinamentos virtuais.

Um dos maiores jornalistas e escritores brasileiros, Ruy Castro começou em redação em 1965 e acompanhou as diversas mudanças na área, ao longo dos tempos. Em um ano e meio de pandemia, ministrou mais de dez cursos no formato online. Entre eles, Ciência e Arte da Biografia e Os Três Graus da Escrita - Ficção, Não-ficção e Crônica. Ao contrário do estranhamento que esperamos de um senhor de 73 anos às novas tecnologias, o biógrafo de Carmen Miranda (1909-1955) e Nelson Rodrigues (1912-1980) adaptou-se muito bem aos cursos virtuais.

“Dispensou-me de viagens, hotéis, deslocamentos. Ao mesmo tempo, permitiu que alunos do país inteiro participassem. Acho que só perderam talvez o contato direto com o professor depois da aula”, conta. “Temo que, com a vacinação e a volta das pessoas às ruas, esse festival online vai diminuir”, completa.

Para a jornalista baiana Malu Fontes, 56, os educadores precisaram construir uma nova forma de atuar, se relacionar com os alunos e ocupar espaços na esfera pública. Docente da Universidade Federal da Bahia (Ufba) há 10 anos, durante a pandemia, ela levou muita gente fora da sala de aula a refletir sobre temas urgentes. Em seu primeiro curso virtual, intitulado O Filme do Mundo, Malu voltou-se para os fenômenos sócio-políticos, econômicos, históricos e culturais que transformaram o mundo nas últimas três décadas. A transformação foi também nela.

“Eu resolvi que queria me dar essa oportunidade de fazer algo diferente, que fosse uma espécie de conversa livre. Talvez, se não tivesse acontecido a pandemia, eu não teria tido vontade de fazer esse tipo de curso”, avalia. Observadora voraz do comportamento humano, a jornalista já possui pelo menos mais quatro cursos virtuais sendo preparados - um deles deverá ter Caetano Veloso como objeto de estudo.

Aluno de Malu Fontes na Faculdade de Comunicação, Vinicius Bandeira, 40, se rendeu às aulas extra-classe: “Achei que seria uma boa oportunidade de ouvir a percepção de uma jornalista que eu respeito e que, como professora, articula as questões agendadas nos principais jornais nacionais, de maneira bastante crítica”.

Desconstruindo os academicismos no TikTok

Compositor e professor da Escola de Música da Ufba desde 1979, com 600 concertos de composições próprias apresentados mundo afora, Paulo Costa Lima passou a postar vídeos curtos nas redes sociais no ano passado. Os temas vão da pedagogia da criação musical, passando pela análise da música contemporânea produzida na Bahia, até a relação entre música e psicanálise. Membro da Academia de Letras da Bahia, o educador de 67 anos os apresenta de forma descontraída, com um fino senso de humor e sem grandes preocupações técnicas. Não deixa de ser uma forma de desconstrução dos academicismos.

“Partiu de um impulso de abrir o peito analítico e composicional e falar tipo ‘olho no olho’ de quem me via, sem qualquer recurso sofisticado”, afirma Paulo, que não sabia sequer gravar imagens no celular. “Ainda não aprendi a editar, então, ensaio umas dez vezes para conseguir o que quero nesse minuto de síntese”, entrega.

O primeiro vídeo ‘pandêmico’, por assim dizer, data de 4 de outubro de 2020, quando, em um minuto, o professor discorre sobre a ideia de que não só a gente ouve a música, mas a música nos ouve. Encontramos, ainda, análises divertidas associando o hino católico Glória Glória Aleluia à carnavalesca Água Mineral, de Carlinhos Brown; e Segure o Tchan à 5ª Sinfonia de Beethoven. Este último registro tem mais de 100 mil visualizações no Youtube.

O retorno que Paulo tem recebido dos seguidores tem sido animador: “Um público interessante foi criado em torno dessa atividade. Coisa pouca, se comparada com a grande ciranda de atenção na mídia, mas venho criando novas relações com muita gente”. Em função do trabalho realizado nas redes, o professor tem recebido convites e participado de eventos virtuais não só por aqui, mas em diferentes estados, como Amazonas e Rio Grande do Sul. Reclama só de uma coisa:

“Adoro o TikTok, mas lá não curtem meus posts”, diz Paulo.

Aprender para ensinar

Na pandemia, Mariana Paiva, 38, ministrou as primeiras aulas de forma virtual. Através da Oficina de Escrita e Leitura, a escritora, jornalista e professora convidou as pessoas a descobrirem seus talentos literários ocultos. Antes, porém, ela própria quis aprender sobre as novas ferramentas e, para isso, fez um curso a distância sobre ensino digital, na conceituada Universidade da Califórnia (Ucla).

“Fiquei refletindo como poderia levar uma experiência melhor para os participantes. Quis entender as especificidades desse meio diferente. Quando me senti mais segura com relação a isso, fui oferecer o curso online”, admite.

Anteriormente morando em Campinas (SP) e atualmente em Salvador, Mariana já está na sexta turma da oficina. Ela garante que “tem sido uma experiência muito boa”. “Ninguém fica com a câmera desligada, uma reclamação que eu ouço muito de colegas professores. Fico muito feliz com as câmeras ligadas, não me sinto sozinha”. A professora vê pontos positivos e negativos com relação ao aprendizado em ambiente virtual:.

“Não sou uma nativa digital, sinto falta do contato. Eu experiencio o mundo através do meu corpo. Por outro lado, posso dar aula para pessoas que não teriam como ser alunos, porque estão impossibilitadas geograficamente. Tenho turmas de vários lugares e isso é enriquecedor para as pessoas e pra mim. A gente cresce muito nessa diversidade”.

Para além do conteúdo apresentado, a psicóloga paulista Jéssica Dias, 29, se encantou com a forma de Mariana conduzir os participantes à interação durante as aulas - todas realizadas ao vivo. “Não é todo professor que consegue fazer com que pessoas que não se conhecem queiram trocar experiências e vivências, através da tela do computador. E ela tem essa habilidade”, garante.

Professora de dança da Ufba, Bel Souza, 44, realizava o trabalho de forma híbrida antes mesmo da pandemia, ministrando aulas presenciais na Escola de Dança e coordenando um curso EAD. Sua expertise ajudou outros professores. “Eu dividi com os colegas que estavam trabalhando só no presencial alguns dos procedimentos que já estava aprendendo enquanto gestora de um curso a distância. Pude compartilhar muita coisa e isso pra mim também foi um ganho muito grande”, reconhece. Ela teve ainda a oportunidade de fazer aulas de improvisação com a renomada Companhia Batsheva, de Israel.

“Se não fosse esse momento, provavelmente, eu não teria chance de fazer aula com eles. Há dois ou três anos, o grupo veio ao Brasil, mas foi só em São Paulo e era um curso caro, que eu não tive condição de pagar. Foi muito bacana ter acesso a propostas pedagógicas do mundo todo, com pessoas do mundo todo”, comemora.

Uma empresa de tecnologia educacional convocou a professora de História, Nilda Lima, 46, para uma formação com outros educadores de escolas públicas e privadas, de modo a ensiná-los a utilizar softwares de educação que facilitam o ensino em sala de aula.

“A demanda aumentou especialmente porque, embora esses aplicativos e sistemas voltados para educação já existam há tempos, a pandemia fez com que os professores percebessem a importância de usar a tecnologia como aliada para a formação do aluno. Muitos desses professores mal a usavam, outros nunca deram aula ou fizeram cursos EAD”, analisa Nilda.

Para o próprio enriquecimento profissional e pessoal, ela se submeteu a cursos de extensão na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), na Casa do Saber e iniciou uma pós-graduação em História da Bahia. Enquanto isso, no escritório ao lado, seu marido aprendia sobre Linguagem e Pensamento Crítico. “O curso abriu minha mente para vários temas importantes, como linguagem e gênero e preconceito linguístico”, conta Miguel Lima, 57, professor da rede pública de ensino. Ele tirou da gaveta, ainda, um sonho antigo, o de aprender a tocar teclado, fazendo aulas online do instrumento com um professor que mora no Ceará.

“A pandemia nos deu a possibilidade de buscar conteúdos que, por conta da falta de tempo, não conseguíamos ter acesso. Também foi a oportunidade de as pessoas, a partir de qualquer lugar, mostrarem seu trabalho, seus saberes”, diz Lima.

O psicólogo Alessandro Marimpietri, 44, acredita que a pandemia trouxe, potencialmente, a chance de ressignificar a nossa relação com o digital.

“Aprendemos, convivemos, amamos, celebramos da forma que era possível e quase sempre mediados pelas tecnologias digitais. Assim, não seria errado afirmar que o digital colaborou em certa medida para uma elaboração da nossa condição subjetiva e coletiva na pandemia”, assegura, para em seguida nos convidar à reflexão: “Agora, diante de um novo cenário, vamos precisar repensar o que permanece e o que desaparece ou como vamos manter uma relação saudável com estas tecnologias digitais”.

