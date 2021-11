Jogador de basquete brasileiro é encontrado morto nos EUA

Um estudante brasileiro de apenas 15 anos, identificado como Artur Bandiera, foi encontrado morto na cidade de Cumberland, estado de Maryland, nos EUA. O jovem paulista era intercambista e jogador de basquete do time da Bishop Walsh School.

Segundo a polícia de Maryland, a causa da morte ainda não foi constatada e o corpo de Artur ainda passará pela autópsia.

De acordo com informações de um jornal local, o Cumberland Times-News, o jovem morava em uma residência privada da própria Bishop Walsh, chama LaSalle House. "É importante para nós, como comunidade, orar por ele e sua família enquanto eles passam por essa grande perda", declarou a diretora do colégio, Jennifer Flinn.

O gosto pelo esporte surgiu por conta de seu pai, Marcelo Bandiera, que é técnico do time de base do Regatas Campineiro, no estado de São Paulo. O clube brasileiro também prestou homenagem ao estudante e contou que a paixão pelo esporte surgiu desde pequeno. “Artur respirava basquete, desde muito novo, acompanhava o pai nas viagens, nos Jogos Regionais. Começou a jogar em nossas escolinhas. Sempre muito dedicado, gostava muito de treinar e com isso o resultado veio: em 2018 e 2019 foi Campeão Estadual e eleito o melhor jogador do campeonato”, diz o texto do Regatas Campineiro no Instagram.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) também prestou homenagens condolências à família de Artur Bandiera.