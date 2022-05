Jogador de futebol amador é morto ao entrar em favela rival no Rio de Janeiro

Um jogador de futebol amador foi assassinado a tiros na madrugada do último sábado (21) em uma favela do Rio de Janeiro. O corpo de Fabrício dos Santos Silva foi enterrado neste domingo, também no Rio.

"Eu estou tentando chorar desde ontem (sábado). Eu não estou conseguindo chorar. Minha ficha ainda não caiu, de que meu filho está ali no caixão. Meu filho está ali no caixão parecendo até uma peneira", disse, ao jornal Extra, a auxiliar de administração Sueli dos Santos Silva, mãe do rapaz, durante o velório.

A família desconfia que o jogador tenha sido morto por traficantes de drogas. Morador de Manguinhos, o atleta foi visto pela última vez no Morro do Cruz, dominado por uma facção criminosa rival à que comanda o tráfico na área onde residia.

A mãe de Fabrício relatou ao G1 que na madrugada do último sábado o filho estava em uma festa em Manguinhos, onde mora, e saiu do local com dois amigos para encontrar outros dois rapazes no Morro do Borel, na Tijuca, também na Zona Norte.

O grupo chamou um carro de aplicativo, mas o motorista não os deixou no Borel e, sim, no Morro do Cruz, que fica próximo. Ainda segundo Sueli, os amigos do rapaz contaram que perceberam que o ambiente era perigoso porque eles moram em uma área dominada por uma facção criminosa rival e por isso fugiram. Em determinado momento, o jogador teria se separado dos amigos.

"Uma moça, que eu não sei quem é, saiu e falou para eles: olha, meus filhos, vão embora daqui, que aqui tá em guerra, aqui é outra facção. Com medo, na hora se desesperaram e saíram correndo. O Fabrício ainda ficou lá conversando com a moça", relatou a mãe do rapaz.