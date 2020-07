Jogador do Vitória testa positivo para covid-19 e é afastado

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira (17), que um dos jogadores do elenco testou positivo para o novo coronavírus. O exame, de metodologia RT-PCT, foi feito na última terça (14), no CT Manoel Pontes Tanajura. Segundo o clube, o atleta, que não teve o nome revelado, está afastado das atividades, por determinação médica.

De acordo com o Leão, o jogador já havia sido submetido a um outro teste de sorologia no dia 17 de junho, data da reapresentação do elenco. Na ocasião, ele apresentou IGG positivo e IGM negativo para covid-19, o que poderia significar imunização.

Com o histórico e, diante do fato do atleta estar assintomático, será feita uma contra-prova. A ideia é afastar a possibilidade de um exame falso-positivo, o que é possível em pessoas com contato prévio e já curadas da covid-19.