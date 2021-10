Jogador larga carreira no futebol e vira astro de filmes pornô

O futebol era a primeira opção de Danny Mountain. E, com um um início promissor no esporte, parecia até que o jogador seguiria a carreira nos gramados. Mas uma lesão acabou com o sonho, forçando uma mudança de rumos. Desta forma, ele virou o ator mais bem pago da indústria de filmes pornográficos da Grã-Bretanha.

Atualmente com 37 anos, Danny passou boa parte de sua adolescência nas categorias de base do Southampton. De acordo com o jornal britânico Daily Star, as atuações do atleta ainda no juvenil despertaram interesse de times famosos da Inglaterra, como Chelsea, West Ham e Tottenham.

Os planos, porém, foram por água abaixo quando o jogador sofreu uma lesão no joelho aos 16 anos. Inicialmente, ele tentou ganhar a vida como carpinteiro. Eis que, por meio da namorada, acabou conhecendo pessoas da indústria pornográfica e se interessou pela profissão.

"Não sabia o que esperar, mas estava cheio de confiança. Não estava nem um pouco nervoso com a parte sexual. Fiquei preocupado em falar para a câmera. Não conseguia controlar meu rosto de tão nervoso", disse ao tabloide.

Segundo Danny, seus pais tiveram reações opostas à carreira. Enquanto o pai deu total apoio, a mãe não gostou muito da novidade. Mas, com o passar do tempo, ela mudou de ideia.

"Quando eu disse à minha mãe, ela ficou um pouco chocada. Ela tinha a mesma mentalidade de muitas pessoas. Ela achava que ia ser desprezível. Mas tivemos uma conversa séria sobre isso e depois de alguns meses ela parou de se preocupar. Ela estava preocupada que eu estivesse bem porque eu tinha apenas 19 anos, mas eu estava me divertindo muito e voando por todo o mundo. Ela percebeu como eu estava feliz", afirmou.