Jogadoras do Minas celebram título da Superliga Feminina de Vôlei

Em uma final emocionante, o Minas Tênis Clube conquistou a Superliga Feminina de Vôlei. Em Saquarema (RJ), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, o time de Belo Horizonte derrotou o Praia Clube, de Uberlândia (MG), por 3 sets a 2 - parciais de 25/17, 13/25, 12/25, 25/18 e 15/11 - e coroou uma grande temporada, que teve também os títulos do Campeonato Mineiro e da Copa Brasil.

Eleita a melhor jogadora da partida final e a melhor levantadora da Superliga, Macris destacou a força do conjunto do Minas Tênis Clube na conquista do título.

"Saímos de momentos difíceis juntas, em grupo, e só assim conseguimos superar as dificuldades Apesar dos sets ruins, sabíamos que ia ser difícil e sabíamos também que só íamos conseguir em conjunto. A força do grupo, o trabalho do ano inteiro, todo o esforço de hoje, tudo isso foi importante para conseguir essa vitória", disse.

O treinador Nicola Negro celebrou o seu primeiro título da Superliga e enalteceu toda a dedicação do grupo mineiro. "Foi uma temporada incrível. Chegamos em Saquarema com 23 vitórias consecutivas. Aqui abaixamos um pouco o nosso nível de jogo, mas o Praia Clube cresceu de produção e vendeu muito caro a nossa conquista. Esse título é muito merecido para todo esse grupo. Quero agradecer a comissão técnica e as jogadoras por toda a dedicação nessa temporada", afirmou.

Eleita a melhor jogadora da Superliga, Thaisa teve uma temporada espetacular. Ao olhar as estatísticas da CBV, ela aparece na liderança nos rankings de ataque e bloqueio, além de ser a terceira jogadora que mais marcou pontos de saque na competição. Para ela, o momento especial é resultado de muita dedicação e trabalho árduo de toda a equipe.

"Fiquei muito triste que a temporada passada não acabou pela pandemia. Nessa temporada o meu foco foi continuar a minha evolução e fiquei feliz de ter ajudado o grupo. Procurei liderar o time nos momentos de dificuldade e compartilhar um pouco da minha experiência. Esses prêmios são do time porque eu não jogo sozinha. Essa vitória foi do grupo", disse Thaisa, que ainda relembrou momentos de dificuldade na carreira.

"Passa um filme na minha cabeça e lembro tudo que passei para superar as lesões e hoje estar jogando nesse nível. Foi muito difícil passar por uma fase que fiquei desacreditada e muitos não acreditaram que eu poderia voltar a jogar no meu melhor nível. Só quem convive comigo sabe o que eu passei. Tenho sorte de ter um time que esteve sempre do meu lado", afirmou.

A bicampeã olímpica fez ainda um agradecimento especial ao treinador. "Ele foi um cara incrível. Sempre me colocou lá em cima, mesmo quando eu achava que não estava bem. Ele sempre valorizou tudo o que eu conquistei, e sempre falou com muito orgulho da minha carreira. O Minas também me contratou sem ter certeza que eu iria render e acreditou na minha recuperação. É muito bom voltar e trazer o título para um clube onde eu comecei minha carreira", finalizou Thaisa.

O jogo

A final da Superliga Feminina de Vôlei não poderia ser mais emocionante. Após cinco sets e mais de 2h30 de jogo, o Minas ratificou seu favoritismo, ao vencer o terceiro duelo diante de Praia Clube, por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 13/25, 12/25, 25/18 e 15/11.

Após uma vitória por 3 sets a 1 para cada lado, a conquista premia a equipe mais regular nos quase cinco meses de competição. O Minas chegou para a fase final com apenas uma derrota em 22 jogos e só com vitórias diante do adversário da decisão. Foram dois triunfos na fase de classificação e mais um na final da Copa Brasil e no Sul-Americano.

Mas o terceiro jogo na bolha formada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) no CT de Saquarema superou todas as expectativas. Em um primeiro set bastante disputado, Minas foi decisivo nos detalhes para fechar em 25 a 17.

As duas parciais seguintes deram a impressão de que o título havia sido comemorado antes da hora, tal a facilidade para o Praia fechar em 25 a 13 e 25 a 12. Mas nessas horas é que se nota a força de uma equipe, que teve como destaque a norte-americana Megan Easy.

Esta é a quarta vez que o Minas conquista o título da Superliga, pois levantou o troféu nas temporadas 1992/1993 (quando a competição ainda se chamava Liga Nacional), 2001/02 e em 2018/2019.

Sob o comando do técnico italiano Nicola Negro, o time de Belo Horizonte perdeu Natália e Gabi para times europeus, mas se reforçou Pri Daroit e Thaísa.